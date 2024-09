Paralympics in Paris Titelverteidigung verpasst: Floors holt aber Silber

Unglücklicher verlief das Turnierende der deutschen Sitzvolleyballer. Sie verloren in einem engen Spiel 2:3 gegen Ägypten. Es wäre das erste deutsche Edelmetall in dieser Sportart seit 2012 gewesen. „Wenn man dann so kurz vor einer Medaille steht und verliert, ist das so, so bitter. Aber manchmal sind 100 Prozent nicht genug“, sagte Nationalspieler Francis Tonleu niedergeschlagen.