Titelverteidiger Wade schon in erster Runde raus

Darts-EM in Göttingen

Muss bei der Darts-EM in Göttingen bereits früh die Heimreise antreten: Titelverteidiger James Wade. Foto: Ina Fassbender/dpa.

Göttingen Titelverteidiger James Wade ist bei der Darts-Europameisterschaft in Göttingen schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Der Engländer verlor zum Auftakt am Donnerstagabend in der Lokhalle gegen den walisischen Geheimfavoriten Jonny Clayton überraschend deutlich mit 0:6 und musste damit sieben Wochen vor dem WM-Start in London einen herben Rückschlag hinnehmen.