Gegen Fnatic im Finale : Titel verteidigt: MAD Lions gewinnt LEC-Sommersaison

Berlin Sie sind die unbestrittenen League-of-Legends-Könige Europas: Zum zweiten Mal in Folge holt sich MAD Lions den Titel der LEC. Gegner Fnatic konnte den Löwen aus Spanien nur kurz gefährlich werden.

In ihrem Spielansatz erinnert MAD mehr an die chinesische Liga LPL als an die LEC. „Das sind die Besten der Welt. Und wenn man die Besten der Welt schlagen will, muss man von ihnen lernen“, sagte Carzzy. MAD habe Chancen, die LPL-Teams bei der Weltmeisterschaft zu schlagen.