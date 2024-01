Snooker Titel dank Heißluft-Fritteuse: O'Sullivan verblüfft Tour

Den World Grand Prix in Leicester gewann der Weltranglistenerste am Sonntagabend mit einem 10:7-Sieg im Finale über Landsmann Judd Trump. Erst eine Woche zuvor hatte er im Alexandra Palace von London das prestigeträchtige Masters für sich entschieden. Drei Monate vor der WM in Sheffield ist O'Sullivan derzeit mal wieder das Maß der Dinge im Snooker.