Turnier in Weihai : Tischtennis-World-Cup: Aus für Solja - Han Ying weiter

Ist in China bereits in der Vorrunde ausgeschieden: Petrissa Solja. Foto: Swen Pförtner/dpa

Weihai Beim Tischtennis-World-Cup der Frauen in Weihai in China hat die deutsche Nationalspielerin Han Ying souverän die K.o.-Runde erreicht, während ihre Teamkollegin Petrissa Solja bereits nach zwei Niederlagen ausgeschieden ist.

Die 37 Jahre alte Han besiegte am Sonntag in ihrer Vorrunden-Gruppe die Südkoreanerin Jeon Jihee und die Niederländerin Britt Eerland jeweils in 4:0 Sätzen. Die in China geborene Spielerin des polnischen Spitzenclubs KTS Zamek Tarnobrzeg qualifizierte sich dadurch in Weihai für das Achtelfinale am Montag.