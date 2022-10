Weltmeisterschaft in China : Tischtennis-Team erreicht WM-Achtelfinale

Weltmeisterschaft in China

Chengdu Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Team-WM in China das Achtelfinale erreicht.

Die deutschen Frauen hatten sich bereits am Vortag als Gruppenerste für die K.o.-Runde qualifiziert. Die Achtelfinal-Spiele werden noch am Dienstag in Chengdu nach den letzten Vorrunden-Partien ausgelost.