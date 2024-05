Internationales Turnier in Saudi-Arabien Tischtennis-Profi Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken steht im Grand-Smash-Finale

Tischtennis-Profi Patrick Franziska vom 1 FC Saarbrücken hat zum ersten Mal das Endspiel eines Grand-Smash-Turniers erreicht. Nach Siegen gegen den Weltmeister Fan Zhendong aus China und den Europameister Dang Qiu aus Deutschland gewann der 31-Jährige vom 1. FC Saarbrücken am Freitag, 10. Mai, auch im Halbfinale in 4:3 Sätzen gegen den Südkoreaner Jang Woojin. Endspiel-Gegner ist am Samstagnachmittag der Weltranglistenerste Wang Chuqin aus China.