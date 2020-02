Tischtennisspieler Qiu Dang hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein internationales Turnier gewonnen. Foto: Soeren Stache/dpa.

Lissabon Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Qiu Dang hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein internationales Turnier gewonnen.

Bei den Portugal Open in Lissabon siegte der 23 Jahre alte Bundesliga-Profi des ASV Grünwettersbach im Finale gegen den Ukrainer Jewgen Prischepa in 4:3 Sätzen. Qiu Dang steht in der Weltrangliste auf Platz 77.