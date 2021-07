Sommerspiele in Tokio : Tischtennis-Mixed Solja und Franziska im Viertelfinale

Sommerspiele in Tokio

In Tokio haben die olympischen Tischtennis-Wettbewerbe begonnen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Tokio Das Duo Petrissa Solja und Patrick Franziska hat dem deutschen Tischtennis-Team einen erfolgreichen Start in die Olympischen Spiele in Tokio beschert.

Bei der Olympia-Premiere des Mixed-Team-Wettbewerbs erreichten die 27-jährige Berlinerin und der 29-Jährige aus Saarbrücken ohne größere Probleme das Viertelfinale. Gegen die Kubaner Daniela Fonseca und Jorge Campos setzte sich das Duo im Achtelfinale in Tokio mit 4:0 durch. Es war der erste Auftritt für das deutsche Tischtennis-Team bei den Spielen.

Im Viertelfinale spielt das deutsche Team nun am Sonntag gegen Mitfavorit Japan um seine Medaillen-Chance. „Da müssen wir schon unser Maximum abrufen“, sagte der Weltranglisten-16. Franziska, der die Partie mit „voller Überzeugung“ angehen will. Die Japaner gelten neben China als großer Favorit auf den Olympiasieg in der neuen Diziplin. Bundestrainer Jörg Roßkopf urteilte: „Gegen die Gold-Hoffnung Japan zu spielen, ist schön, aber eine schwierige Aufgabe. Sie sind die Favoriten, aber im Sport ist alles möglich.“