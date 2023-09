Titelkämpfe in Schweden Tischtennis-EM: Deutsche Frauen im Halbfinale

Die Weltranglisten-Zehnte Ying Han brachte das deutsche Team in Malmö gegen Italien in Führung. Die 40-Jährige vom polnischen Club KTS Tarnobrzeg hatte am Vortag beim ebenso klaren 3:0-Sieg gegen die Ukraine noch wegen muskulärer Probleme gefehlt. Die beiden anderen Punkte holten Nina Mittelham und Xiaona Shan (beide TTC Berlin Eastside).