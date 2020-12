Sieg gegen Saarbrücken : Tischtennis: Düsseldorf feiert Champions-League-Triumph

Düsseldorf Timo Boll hat die Tischtennis-Champions-League nun insgesamt sieben Mal mit zwei verschiedenen Vereinen gewonnen. Doch sein Sport entwickelt sich in eine Richtung, die die Frage aufwirft: Werden Stars wie er in Zukunft noch für ihren Club spielen können?

Über diesem corona-bedingt zum ersten Mal in nur acht Tagen an nur einem Ort ausgespielten Champions-League-Turnier schwebte jedoch neben der Abstands- und Hygiene-Thematik noch eine ganz andere Frage: Welche Zukunft haben dieser Wettbewerb und das in Europa so populäre Vereins- und Ligen-System im Tischtennis überhaupt noch?