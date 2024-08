Spiele in Paris Tischtennis-Doppel kämpft bei Paralympics um Gold

Das Tischtennis-Doppel Stephanie Grebe und Juliane Wolf kämpft bei den Paralympics um die Goldmedaille. Das deutsche Duo gewann in Paris gegen die favorisierten Norwegerinnen Merethe Tveiten und Aida Husic Dahlen in einer hochklassigen Partie mit 3:2 und steht am Freitag (20.00 Uhr) in der Pariser Messehalle im Finale. Gegner sind die Chinesinnen Huang Wenjuan und Jin Yucheng.