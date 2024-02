Los Angeles Tischtennis-Ass Ovtcharov will bis Olympia 2028 weitermachen

In der vergangenen Woche hatte der Profi des TTC Neu-Ulm gemeinsam mit Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) und Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) bei der Mannschafts-Weltmeisterschaft im südkoreanischen Busan die Olympia-Qualifikation gesichert. Anschließend schied das Team durch ein 0:3 gegen Taiwan im Viertelfinale aus und kehrte erstmals seit 2016 ohne Medaille von einer Mannschafts-WM heim. „Ich glaube fest an unser Team und dass wir es schaffen können, bei Olympia eine Medaille zu holen. Aber das Momentum ist gerade vielleicht eher auf der Seite von Frankreich oder Südkorea. Wir dürfen daher jetzt keinen Tag verlieren und müssen diese Niederlage in positive Energie umwandeln und sie als Anreiz nehmen, noch härter an uns zu arbeiten“, sagte Ovtcharov.