Nationale Beachvolleyball-Tour : Thole/Wickler unterstreichen Favoritenrolle

Hamburg Die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler haben zwei Wochen vor der deutschen Meisterschaft ihre Favoritenrolle unterstrichen.

Beim Turnier der nationalen Beachvolleyball-Tour in Hamburg spielte das Nationalteam nach einer Verletzungspause von Wickler wieder zusammen und zog ohne Probleme in das Halbfinale ein. „Wir sind froh, dass wir uns auf hohem Niveau wieder messen können“, erklärte Blockspieler Thole. „Der Fuß ist wieder gut“, meldete sein Partner Wickler Entwarnung mit Blick auf das traditionelle Championat vom 3. bis 6. September in Timmendorfer Strand.