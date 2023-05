Segeln The Ocean Race: Team Malizia unterliegt beim Etappensieg

Team Malizia mit der Crew um Etappen-Skipper Will Harris wurde rund 40 Minuten später im Ziel vor Newport erwartet. Die beiden dominierenden Boote der vierten Etappe hatten sich in der zweiten Etappenhalbzeit seit dem 30. April einen abwechslungsreichen Zweikampf mit 16 Führungswechseln geliefert. „Ich bin total stolz auf mein Team“, sagte Team-Skipper Boris Herrmann, der nicht an Bord war.