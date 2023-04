Weltumseglung The Ocean Race: Herrmann-Team Malizia gewinnt Königsetappe

Mit dem Triumph rücken der Hamburger Herrmann, Will Harris, Nico Lunven und Rosalin Kuiper nach drei von sieben Etappen der Weltumseglung auf Platz zwei hinter Team Holcim-PRB von Kevin Escoffier vor. Die Schweizer Spitzenreiter des Gesamtklassements wurden wenige Stunden nach dem Team Malizia im Ziel erwartet. Am 23. April geht es dann von Brasilien weiter nach Newport in den USA. Herrmann wird dann nicht am Bord sein. Er hat einen Heimataufenthalt geplant.