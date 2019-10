Siege für deutsche Tennis-Profis : Zverev trifft jetzt auf Federer, Siegemund raus

Shanghai/Linz Deutschlands Tennis-Topspieler Alexander Zverev (22) steht beim ATP-Turnier in Shanghai nach einem überzeugenden Sieg im Viertelfinale und trifft dort am Freitag auf Roger Federer. Der Hamburger, der in der Runde zuvor noch mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, schlug am Donnerstag in der dritten Runde den Russen Andrej Rublew mit 6:0, 7:6 (7:4).

