Australian Open : Relaxt und gereift auf der großen Bühne

Melbourne Tennisprofi Alexander Zverev steht bei den Australian Open im Halbfinale und trifft nun auf den Österreicher Dominic Thiem.

Auf dem erhofften Weg zu seinem ersten richtig großen Titel will Alexander Zverev keinen Tennisschläger mehr zertrümmern. Auch seine Ausraster hat er sich abgewöhnt. Nichts scheint ihn bei den Australian Open zu erschüttern. Eindrucksvoll machte der 22-Jährige mit seinem Erfolg am Mittwoch gegen den früheren Melbourne-Champion Stan Wawrinka seine Premiere in einem Grand-Slam-Halbfinale perfekt.

Auch an seiner neu gewonnenen Ausgeglichenheit zeigt sich, wie viel sich für den 22-Jährigen nach seinen desaströsen Auftritten beim ATP-Cup beim Saisonauftakt in kürzester Zeit verändert hat. Wie verwandelt tritt der Hamburger in Melbourne auf – sowohl auf dem Platz als auch außerhalb. Und so war dieser Mittwoch, als er als erster Deutscher bei den Herren seit Tommy Haas 2009 in Wimbledon bis ins Halbfinale eines der vier wichtigsten Turniere einzog, noch immer nicht der größte Tag seiner Karriere: „Wenn ich ins Finale komme, wird das der glücklichste Tag in meinem Leben sein.“