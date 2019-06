Grand-Slam-Turnier in Wimbledon : Nächster Versuch von Alex Zverev

Wimbledon Deutsches Tennis-Ass in Wimbledon gegen Jirí Veselý. Kerber verpasst Turniersieg.

Ab diesem Montag unternimmt er den nächsten Versuch, endlich auch auf Grand-Slam-Ebene den Durchbruch zu schaffen. Bislang sind zwei Viertelfinalteilnahmen in Paris seine besten Ergebnisse, in Wimbledon kam er noch nie über das Achtelfinale hinaus. Dabei wäre das Rasen-Mekka von London wohl ein besonders geeigneter Ort, um seine Major-Bilanz zu verbessern. "Es ist das historischste Turnier, das wir im Tennis haben", sagt Zverev: "Jeder will es gewinnen." Die Chance, wenigstens auf einen Vorstoß in die zweite Woche, scheint durchaus vorhanden. Die Erstrundenaufgabe gegen Linkshänder Jiri Vesely aus Tschechien ist lösbar, die weitere Auslosung laut Zverev selbst "in Ordnung". Zudem sei auch sein beim Turnier in Halle lädiertes Knie wieder "absolut okay". "Ich fühle mich gut, ich habe gut trainiert", sagte er.