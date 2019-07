Tennis : Gauffs Tennis-Märchen endet im Achtelfinale

Wimbledon Für das Top-Talent und die Weltranglistenerste Ashleigh Barty ist Wimbledon beendet. Die Favoriten Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer und Serena Williams haben dagegen das Viertelfinale erreicht.

Das Tennis-Märchen von Cori Gauff fand am „Manic Monday“ ein etwas bitteres Ende, die Stars Roger Federer Rafael Nadal, Novak Djokovic und Serena Williams gaben sich dagegen keine Blöße. Während das Quartett beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon souverän das Viertelfinale erreichte, hatte Gauff beim Duell mit der Rumänin Simona Halep offensichtlich auch mit Übelkeit zu kämpfen. Nach einer 3:6, 3:6-Niederlage schied das 15 Jahre alte US-Wunderkind letztlich aus – genauso wie überraschend die Weltranglistenerste Ashleigh Barty.

Gauff hatte am „verrückten Montag“ mit allen 16 Achtelfinal-Partien bei Männern und Frauen – erstmals seit 2015 gänzlich ohne deutsche Beteiligung – trotz der offensichtlichen gesundheitlichen Probleme erneut in vielen Momenten ihr großartiges Potenzial angedeutet. Allerdings diktierte Halep, die früherere French-Open-Siegerin und Nummer eins der Welt, von Beginn an das Geschehen und ließ Gauff durch geschicktes Winkelspiel viel laufen.