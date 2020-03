Tennis : Tennisturnier in Indian Wells wegen Corona abgesagt

Indian Wells Das Coronavirus hat erstmals zur Absage einer großen Sportveranstaltung in den USA geführt und Tennis-Fans und -Spielern eines der beliebtesten Turniere genommen. Wegen eines bestätigten Covid-19-Falls in der Region findet das für die kommenden beiden Wochen geplante WTA- und ATP-Turnier im amerikanischen Indian Wells erstmals in seiner Geschichte nicht statt.

Das gaben die Veranstalter um Turnierdirektor Tommy Haas in der Nacht zu Montag bekannt. Am Montag hätte die Qualifikation begonnen.