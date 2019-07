Grand-Slam-Turnier in Wimbledon : Der „Djoker“ fordert den Maestro

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic agierte gegen den Spanier Bautista Agut hochkonzentriert und gewann am Ende sicher in vier Sätzen. Im Finale wartet nun Roger Federer. Foto: AP/Andy Rain

London Titelverteidiger Novak Djokovic trifft im Wimbledonfinale auf Roger Federer. Serena Williams kann Rekord aufstellen.

Novak Djokovic tätschelte den grünen Rasen, blickte erlöst in den Himmel und bedankte sich in allen vier Richtungen beim Publikum. Als der Titelverteidiger am Ende eines hochklassigen Halbfinals seinen fünften Matchball verwandelt hatte, fiel die Anspannung von ihm ab. Zum sechsten Mal steht der serbische Weltranglisten-Erste im Endspiel von Wimbledon. In 2:49 Stunden setzte sich der Serbe am Freitag gegen den Überraschungs-Halbfinalisten Roberto Bautista Agut aus Spanien mit 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 durch.

„Dies ist ein Traumturnier, seit ich ein Kind war. Im Finale zu sein, ist ein Traum, der wahr wird. Das Finale in Wimbledon zu spielen, ist etwas Besonderes“, sagte Djokovic und kündigte an, zumindest Teile des mit Spannung erwarteten zweiten Halbfinals zwischen dem spanischen Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal und dem achtmaligen Wimbledon-Champion Roger Federer aus der Schweiz zu schauen: „Es ist eine der epischsten Rivalitäten aller Zeiten. Es ist fantastisch, das zu sehen.“ Und der „Djoker“ sah ein fantastisches und mitreißedendes Spiel, dass Federer mit 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4 gewann.

In seinem 25. Grand-Slam-Finale kann Djokovic nun am Sonntag beim traditionsreichsten aller Tennis-Turniere seinen fünften Titel nach 2011, 2014, 2015 und 2018 gewinnen. Mit sechs Final-Teilnahmen in Wimbledon steht Djokovic nun genauso gut da wie Björn Borg, Jimmy Connors und Rod Laver und an fünfter Position in dieser Statistik. „Roberto hat sein erstes Halbfinale gespielt, aber er hat sich nicht beeindrucken lassen, er hat sehr gut gespielt“, lobte der Titel-Mitfavorit seinen Gegner. „Es war ein sehr enges Spiel, gerade zu Beginn des dritten Satzes, da hätte es in eine andere Richtung gehen können.“

Gegen den Grand-Slam-Halbfinaldebütanten Bautista Agut ließ Djokovic an diesem bewölkten Sommer-Tag im Londoner Südwesten zunächst vieles spielerisch leicht aussehen. Vor rund 15 000 Zuschauern, darunter auch der frühere Wimbledonsieger Michael Stich in der Royal Box, hatte der Titel-Mitfavorit in der Regel die bessere Antwort – egal wie sehr der Weltranglisten-22. Bautista Agut auch ackerte. Danach präsentierte sich der Spanier als Gegner auf Augenhöhe und nervte den Serben zunehmend mit seiner Konstanz und Hartnäckigkeit. Der Titelfavorit haderte mit sich, schüttelte gar zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag den Kopf und wich teilweise von seiner druckvollen Spielweise ab. Der Außenseiter nutzte die Schwächephase, ein Netzroller half ihm zum Satzausgleich.

Zweimal hatte der 31-jährige Spanier in diesem Jahr schon gegen die Nummer eins der Welt gewonnen. Dass er in Wimbledon aber am vorletzten Spieltag der Herren noch mitmischt, damit hatte er nicht gerechnet. Bautista Agut hatte Reisepläne geschmiedet, bevor er im November heiraten will. Sechs seiner Freunde reisten nach seinen Worten ohne ihn nach Ibiza, überraschten ihn dann aber am Tag vor dem Halbfinale mit dem Besuch in London und sahen, wie der Tennisprofi dem 15-fachen Grand-Slam-Champion den Finaleinzug schwermachte. Im dritten Satz gelang Djokovic das Break zum 4:2. Ihm sicherte dann auch die Netzkante beim entscheidenden Volley die erneute Satzführung. Durchgang vier war dann eine klare Angelegenheit.