Zverev in Wimbledon früh raus : Sieben auf einen Streich scheiden aus

Wimbledon Schwarzer Montag in Wimbledon: Bereits am Eröffnungstag des berühmtesten Tennisturniers der Welt flogen alle sieben angetretenen deutschen Spieler raus – darunter überraschend auch Alexander Zverev.

Alexander Zverev haderte mit dem Schiedsrichter, mit sich selbst und am Ende mit der nächsten bitteren Grand-Slam-Enttäuschung. Der 22-Jährige hat in Wimbledon eine krachende Erstrundenpleite kassiert und damit ein denkwürdiges deutsches Debakel besiegelt. An einem „schwarzen Montag“ im Rasen-Mekka von London schieden alle sieben gestarteten Deutschen am Eröffnungstag in der ersten Runde aus – inklusive des großen Hoffnungsträgers.