Grand-Slam-Turnier in Wimbledon : Serena Williams verfolgt ihr letztes großes Ziel

Wimbledon Tennislegende will ersten Grand-Slam-Titel als Mutter.

Für Frauentennis interessiert sich Serena Williams mittlerweile nur noch am Rande. Dass die Australierin Ashleigh Barty nach ihrem French-Open-Sieg auch die Spitze der Weltrangliste erklommen hat, erfuhr Williams etwa erst auf ihrer eigenen Pressekonferenz vor dem Auftakt in Wimbledon. "Ach, wirklich? Wie schön für sie", meinte der US-Superstar offenbar ehrlich überrascht.

Williams Prioritäten haben sich verschoben. Die 37-Jährige ist inzwischen zunächst Mutter, dann Galionsfigur für Frauenrechte und Gleichberechtigung – und dann eine Tennisspielerin. Dabei allerdings noch immer eine der besten. Beim Grand-Slam-Klassiker im Süden Londons gehört sie erneut zu den Favoritinnen, obwohl über ihre Form im Grunde nur gerätselt werden kann. Denn Williams hat in diesem Jahr nur zwei von fünf gespielten Turnieren zu Ende bringen können. Eine Viruserkrankung und eine Knieverletzung zwangen sie in Indian Wells, Miami und Rom zur Aufgabe, bei den Australian Open scheiterte sie im Viertelfinale, bei den French Open in Runde drei.