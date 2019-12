Tennis : Trauernder Murray sagt Teilnahme an Australian Open ab

Melbourne Tennis-Star Andy Murray (32) hat seine Teilnahme an den Australian Open (20. Januar bis 2. Februar 2020) aufgrund einer Beckenverletzung abgesagt. „Ich habe so hart gearbeitet, um mich in eine Situation zu bringen, in der ich auf höchstem Niveau spielen kann, und ich bin so enttäuscht, dass ich im Januar nicht in der Lage sein werde, in Australien zu spielen“, sagte der Schotte am Sonntag.

