Australian Open : Ein Klassiker elektrisiert die Tennis-Fans

Melbourne Die Superstars Roger Federer und Novak Djokovic stehen sich zum 50. Mal gegenüber. Der Serbe ist in Melbourne favorisiert.

In Wimbledon hatte sich Djokovic am 14. Juli 2019 im längsten Finale der Historie des Turniers gegen Federer zum Champion gekrönt – nach zwei Matchbällen für den Verlierer. 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6 und 13:12 (7:3) lautete das Ergebnis nach 4:57 Stunden. Federer ließ sich sein Wimbledon-Märchen entreißen. Anders als in London wird in Melbourne bei 6:6 im fünften Satz ein Tiebreak bis 10 gespielt.