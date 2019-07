Wimbledon : Krawietz/Mies scheiden schon in Runde eins aus

London Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies sind in der Doppel-Konkurrenz des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Das an Nummer 13 gesetzte Tennis-Duo aus Coburg und Köln unterlag am Mittwochabend gegen den Brasilianer Marcelo Demoliner und den Inder Divij Sharan mit 5:7, 4:6, 5:7.

Seit ihrem sensationellen Triumph in Paris haben Krawietz und Mies kein Match mehr gewonnen. Bereits beim Heimturnier in Halle/Westfalen Mitte Juni sowie eine Woche später in Antalya waren die ersten deutschen Grand-Slam-Sieger im Doppel seit Gottfried von Cramm und Henner Henkel 1937 an ihrer Auftakthürde gescheitert.

Krawietz/Mies hatten zu Beginn noch alles offen gehalten, mit dem ersten Break des Tages aber den ersten Satz verloren. Im zweiten Durchgang ging das deutsche Duo zunächst mit 3:1 in Führung, gab diese jedoch wieder umgehend aus der Hand. Der letztlich finale Satz war dann ein Spiegelbild des ersten.

Im Einzel waren am Mittwoch keine deutschen Tennisprofis am Start.