Grand-Slam-Turnier : French Open im Tennis wegen Corona im Herbst

Paris Die Ausbreitung des Coronavirus hat auf der Tennis-Tour für weitere Verschiebungen gesorgt. Die French Open in Paris werden von Mitte Mai auf den Zeitraum 20. September bis 4. Oktober 2020 verlegt.

Das teilten die Turnier-Organisatoren am Dienstag mit. Eigentlich waren die French Open als zweites Grand-Slam-Turnier der Saison vom 24. Mai bis zum 7. Juni terminiert. Von einer „mutigen“ Entscheidung schrieb der französische Tennisverbands-Präsident Bernard Giudicelli. Welche weiteren Auswirkungen die Verlegung der Sandplatz-Veranstaltung auf den Tour-Kalender haben wird, ist offen. Der neue French-Open-Termin liegt eine Woche nach den US Open in New York.