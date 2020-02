Fed-Cup-Qualifikationsspiel : Siegemund bringt deutsches Fed-Cup-Team in Führung

Florianopolis Laura Siegemund hat die deutschen Tennis-Damen beim Fed-Cup-Qualifikationsspiel gegen Gastgeber Brasilien mit 1:0 in Führung gebracht. Die 31-jährige Schwäbin siegte am Freitag beim Debüt des neuen Teamkapitäns Rainer Schüttler zum Auftakt 6:3, 6:3 gegen Teliana Pereira.

Die beiden weiteren Einzel sowie das abschließende Doppel in Florianopolis finden an diesem Samstag (ab 14.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) statt. Mit einem Sieg will sich die DTB-Auswahl die Teilnahme an der erstmals stattfindenden Fed-Cup-Endrunde Mitte April in Budapest sichern.