15-Jährige schlägt Venus Williams : Tennis-Wunderkind Gauff begeistert die Massen

Der Kosmos von Cori Gauff hat bereits die größtmögliche Dimension erreicht. Das 15 Jahre alte Tennis-Wunderkind trainiert regelmäßig beim Trainer von Serena Williams, die Agentur von Roger Federer vermarktet sie, sie nennt neben den Williams-Schwestern die Popstars Beyoncé und Rihanna als ihre Vorbilder – und natürlich will sie „die beste Spielerin aller Zeiten“ werden.

Doch nach dem wohl nur vorläufig größten Erfolg ihrer Karriere hatte das Mega-Talent am Montag in Wimbledon einen ziemlich altersgerechten Moment. „Es ist das erste Mal, dass ich weine nach einem Match, das ich gewonnen habe“, sagte der US-Teenie nach dem 6:4, 6:4 gegen die 24 Jahre ältere Venus Williams in der ersten Runde.