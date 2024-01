Turnier in London Teenie-Sensation gegen Nummer eins: Das Darts-Finale

Am Dienstag kursierten bereits Fotos, wie Humphries und Littler vor vier Jahren bei einem Wettkampf in einer Kneipe gegeneinander spielten. Littler war damals zwölf Jahre. Nun könnte er der jüngste Weltmeister in der Darts-Geschichte werden. In der Rangliste würde sich „The Nuke“ (Die Atombombe), wie Littler genannt wird, direkt auf Platz neun verbessern. Dabei hatte der Youngster bislang nicht mal eine Tourcard, die Bedingung für die Teilnahme an vielen wichtigen Turnieren ist.