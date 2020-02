M10 eSports : Team von Özil verpflichtet Fortnite-Weltmeister nyhrox

Berlin Transfer-Kracher in der Fortnite-Szene: Weltmeister Emil „nyhrox“ Bergquist Pedersen spielt künftig für das von Fußballprofi Mesut Özil gegründete Team M10 eSports.

Am Mittwochabend kündigte der Norweger über Twitter den Wechsel an. „Nach all der Zeit. Nach allem, was ich erreicht habe. Es ist Zeit für den nächsten Schritt“, erklärt „nyhrox“ in einem Video.