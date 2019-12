Mousesports erneut stark : Team Vitality gewinnt Epicenter 2019 in Moskau

Siegreich in die Winterpause: Team Vitality gewinnt beim Epicenter in Moskau. Foto: Epicenter/dpa.

Moskau Für mousesports hätte es der mit einem dritten Turniersieg in Folge der perfekte Saisonabschluss werden können. Am Ende hatte Team Vitality die Nase vorn und sicherte sich den letzten großen CS:GO-Titel des Jahres.

In einem umkämpften Halbfinale zwischen Mousesports und Evil Geniuses konnte sich zuvor das in Deutschland ansässige Team mit 16:12 auf der Karte Train und 16:14 auf Overpass den vierten Finaleinzug im vierten Wettbewerb in Folge sichern. Auch Team Vitality qualifizierte sich gegen Heroic in einer Serie auf Augenhöhe mit 16:12 auf Vertigo und 16:12 auf Inferno für das Finale.