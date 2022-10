Last Chance Qualifier : Team Secret und Team Liquid bei Dota-2-WM dabei

Last Chance Qualifier

Singapur Westeuropa kann sich überraschend im Last Chance Qualifier beide Slots erspielen. Ob Secret und Liquid ihre Form halten können, wird sich in der Gruppenphase zeigen.

Die beiden westeuropäischen Teams Secret und Liquid haben sich für das Hauptevent der Dota-2-Weltmeisterschaft in Singapur qualifiziert. Beim Last Chance Qualifier schickte jede der sechs Dota-Regionen zwei Teams ins Rennen.

Beide Slots für Westeuropa

Für Beobachter überraschend ist, dass die westeuropäische Region gleich beide Slots im Last Chance Qualifier ergattern konnte. Neben Team Liquid hat sich auch Team Secret qualifiziert. Secrets Kapitän Clement „Puppey“ Ivanov kann nun weiterhin von sich behaupten, als weltweit einziger Spieler an jeder WM teilgenommen zu haben. „Das Adrenalin pumpt nach so einer Serie noch lange weiter“, sagte dieser im Anschluss.