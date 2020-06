Weiter an der Dota-Spitze : Team Secret schlägt Alliance im ESL One Birmingham Finale

Team Secret schlägt Alliance im ESL One Birmingham Finale

Weiter an der Dota-Spitze

Birmingham Niemand kann Team Secret offenbar das Wasser reichen: Trotz einer frühen Niederlage in den Playoffs der ESL One Birmingham EU kämpft sich die Mannschaft um Puppey doch noch ins Finale. Beim ereuten Aufeinandertreffen mit Alliance macht Secret dann kurzen Prozess.

Team Secret hat seine Position als bestes Dota-Team Europas bei der ESL One Birmingham weiter zementiert. Im Finale besiegte die Mannschaft um Clement „Puppey“ Ivanov das Gegnerteam Alliance klar mit 3:0.

Danach musste sich Secret durch die Lower Bracket kämpfen, in deren Verlauf es FlyToMoon und Team Nigma eliminierte. Nigma, dass vom deutschen Starspieler Kuro „KuroKy“ Salehi Takhasom geführt wird, spielte eine starke Gruppenphase und erreichte den vierten Platz.

In der chinesischen Division setzte sich PSG.LGD erneut an die Spitze seiner Gruppe und gewann anschließend die Playoffs. Der Turniersieg ist der zweite in Folge für das Team, und bildete mit dem 3:1-Finale gegen Invictus Gaming eine Wiederholung der China Dota 2 Professional League.