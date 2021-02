Thriller gegen Cloud9 : Team Liquid gewinnt LCS Lock In zur LoL-Saisoneröffnung

Team Liquid gewinnt LCS Lock In zur LoL-Saisoneröffnung

Team Liquid um Jo „CoreJJ“ Yong-in sicherte sich mit dem LCS Lock In den ersten Titel der neuen LoL-Saison in Nordamerika. (Archivbild). Foto: Riot Games/dpa

Los Angeles Im LCS Lock In sind die neuen Aufstellungen der amerikanischen LoL-Teams erstmals gegeneinander angetreten. Im Finale lieferten sich Cloud9 um Ex-G2-Star Perkz und Team Liquid ein enges Duell - die Entscheidung fiel erst im fünften Spiel.

Mit dem „Lock In“ hat die amerikanische League-of-Legends-Liga LCS die neue Saison eröffnet. Der erste Titel ging dabei nun an Team Liquid. Das Team setzte sich im Finale mit 3:2 gegen Cloud9 durch und geht damit als Favorit in die Frühlingssaison.

„Es fühlt sich gut an, zu gewinnen. Auch wenn es knapper war, als nötig gewesen wäre“, sagte Liquids Midlaner Nicolaj „Jensen“ Jensen. „Wir haben besser gespielt, aber einige individuelle Fehler gemacht, durch die Cloud9 Spiele gewinnen konnte.“

Beide Teams waren gut in das Turnier gestartet, in den Playoffs hatte Liquid jedoch den einfacheren Weg und blieb bis zum Finale ungeschlagen. Cloud9 stand im Halbfinale bereits am Rande einer Niederlage, dem Team gelang gegen 100 Thieves nach einem 0:2-Rückstand aber noch der eine grandiose Aufholjagd.