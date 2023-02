Siegesserie gestoppt : Team Liquid gewinnt gegen KCorp im RLCS-Winter-Invitational

San Diego KCorp verliert gegen Liquid im Finale des RLCS-Winter-Invitational und verspielt die Chance, Geschichte zu schreiben. Im Halbfinale konnte sich zuvor vor allem ein Neuling einen Namen machen.

Dauergewinner Karmine Corp hat gegen Team Liquid im Finale des Rocket League Championship Series Winter Invitational in Europa verloren. Mit 4:3 (1:2; 2:1; 2:3; 4:3; 3:0; 1:2; 3:1) gelang es Liquid, die Siegesserie der französischen E-Sport-Organisation zu stoppen.

„Wir gehen sehr zuversichtlich zu dem Major in San Diego“, sagte Liquid-Spieler Bruno „AcroniK“ Lopes im Interview nach dem Spiel. „Wie in diesem Regionalspiel wollen wir nur gewinnen, unseren besten Spielstil hinlegen und jedem zeigen, was wir können.“