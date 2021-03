Segel-Klassiker : „Team der fünf Millionen“: Neuseeland holt den America’s Cup

Auckland Kleine Nation unter Segeln ganz groß: Neuseeland hält den America's Cup fest. Die Gastgeber setzen sich gegen Herausforderer Italien durch und bleiben das Maß der Dinge im wichtigsten Wettbewerb des Segelsports.

Brunis Steuermann-Kollege Jimmy Spithill will ebenfalls weitermachen. „Ich habe die letzten vier Cup-Finals bestritten, zweimal gewonnen und zweimal verloren. Das würde ich in Zukunft gerne in die richtige Richtung kippen“, meinte der 41-jährige Australier in Diensten der Italiener. Teamchef Max Sirena bedankte sich bei den Fans in der Heimat: „Millionen Italiener haben uns in den vergangenen Wochen angefeuert. Das bedeutet uns in Zeiten wie diesen viel.“