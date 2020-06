Gegen Mousesports : Team BDS überrascht bei Rocket League Eurocup

Team BDS feiert den ersten Turniererfolg in Rocket League. (Archivbild). Foto: Psyonix LLC/dpa

San Diego Das schweizer Rocket-League-Team BDS hat sich Platz eins beim EuroCup gesichert. Im Finale setzte sich BDS gegen Mousesports mit 4:2 nach Spielen durch.

Die erste Partie startete langsam, nur mouz konnte eine Chance nutzen und gewann 0:1. Im zweiten Spiel ging es ähnlich weiter. Erst acht Sekunden vor Schluss ging mouz durch ein Tor von Emil „fruity“ Moselund in Führung und sicherte sich damit Spiel zwei.

Die entscheidende sechste Partie war dann umkämpfter. BDS ging zunächst in Führung, doch Mousesports rettet sich mit dem 1:1-Ausgleich 30 Sekunden vor Schluss in die Verlängerung. In der behielt das schweizer Team jedoch die Oberhand und erzielte nach 35 Sekunden den 2:1-Treffer zum Turniersieg.