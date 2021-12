Gegen Weltmeister NRG : Team BDS holt Titel des Rocket-League-Herbstmajors

Schweden Es war das erste Lan-Turnier für die internationale Rocket-League-Szene seit zwei Jahren. Am Ende setzt sich ein klarer Favorit durch. Trotzdem hielt das Turnier Überraschungen bereit.

Das schweizerische Team BDS hat sich den ersten internationalen Offline-Titel in Rocket League seit rund zwei Jahren gesichert. Im Finale des RLCS Herbstmajors setzte sich die Mannschaft gegen NRG nach zwei Best-Of-Seven-Serien mit 4:1 und 4:3 durch.

Nach zwei Jahren bekommen Rocket-League-Fans damit auch eine neue und deutliche Antwort darauf, aus welcher Region die bessern Teams kommen: Gerade in der ersten Finalserie war BDS Weltmeister NRG deutlich überlegen. In der zweiten Serie kam das US-Team noch einmal in Form und konnte zwei Matchbälle abwehren, für einen Sieg über BDS reichte es aber nicht.