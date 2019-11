Nach WM-Sieg : Tausende Südafrikaner feiern Rugby-Helden in ihrer Heimat

Pretoria Tausende Südafrikaner haben die Rugby-Helden in ihrer Heimat nach dem Sieg bei der Weltmeisterschaft gefeiert. „In vielerlei Hinsicht habt ihr geholfen, unser Land zu vereinen“, sagte Südafrikas Präsiden Cyril Ramaphosa vor dem Regierungssitz in Pretoria.

Der Sieg der Springboks in Japan habe „die Stimmung etlicher Menschen in unserem Land gehoben“. Das Team um Kapitän Siya Kolisi und Trainer Rassie Erasmus hatte bei der WM in Japan am Samstag im Finale gegen England zum dritten Mal nach 1995 und 2007 den Titel für Südafrika geholt.