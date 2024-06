Kanuslalom Tasiadis verpasst Podium beim Weltcup in Augsburg

„Ich war eigentlich schon vorbei am Tor, beim Beschleunigen habe ich das Tor doch mitgenommen. So ein Leichtsinnsfehler darf eigentlich nicht passieren. Ich weiß, was ich in der Lage bin zu leisten“, sagte der 34 Jahre alte Tasiadis, der nach Silber 2012 in London und Bronze 2021 in Tokio in Paris bei seinen vierten Olympischen Spiele endlich Gold holen möchte.