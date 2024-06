Sommerspiele Surferin Kemp bei Olympia: „Zwischen Paradies und Hölle“

Vor der Insel in Französisch-Polynesien treffen die kräftigen Wellen auf ein sehr flaches Korallenriff. „Es ist mehr oder weniger so, als würde sich der Ozean überschlagen. Die Welle bildet eine Röhre, und die gilt es zu surfen“, sagt Tim Elter, der die deutschen Männer von Ende Juli an bei Olympia vertritt und mit Kemp schon in Teahupo'o trainiert hat. „Wenn man stürzt, ist die Chance recht hoch, dass man aufs Riff geschleudert wird, sich Schnitte holt, im schlimmsten Fall Brüche oder sogar den Tod“, ergänzt er in der Surftown MUC bei München. Auch das Surfen im dortigen Surfpark, Krafttraining am Olympiastützpunkt und Apnoe-Übungen sind Teil der Vorbereitung.