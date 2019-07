Schwimm-Weltmeisterschaft : „Supertalent“: Wellbrock ist die große WM-Hoffnung

Deutsche Medaillenhoffnung bei der Schwimm-WM in Südkorea: Florian Wellbrock. Foto: Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press.

Yeosu Mit Coolness, Kraft und Selbstsicherheit soll Florian Wellbrock die deutschen Schwimmer zu den sehnlichst gewünschten WM-Erfolgen führen. Der 21 Jahre alte Freistilschwimmer ist der große Hoffnungsträger bei den internationalen Titelkämpfen in Gwangju und Yeosu - und das gleich in zwei Disziplinen.

Der von Freiwasser-Bundestrainer Stefan Lurz als „Supertalent“ und „Zugpferd“ betitelte Wellbrock tritt zunächst draußen im Zehn-Kilometer-Rennen und dann in der Halle über 800 und 1500 Meter an. Schon in seinem ersten Wettkampf am Dienstag will er „eine Medaille holen“, wie er es ohne Umschweife benannte. Sein wohl größter Fan schwimmt in Südkorea ebenfalls mit.