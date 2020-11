Vorwürfe gegen Bundestrainer : Streit im Schachverband: Nationalspieler im Boykott

Berlin Zwölf deutsche Auswahlspieler wollen vorerst nicht mehr für die deutsche Schach-Nationalmannschaft antreten. Das teilten sie in einem am Wochenende veröffentlichten Schreiben mit.

In dem Offenen Brief erheben sie Vorwürfe gegen Bundestrainer Dorian Rogozenco. „Solange Dorian Rogozenco Bundestrainer ist, stehen wir für Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr zur Verfügung“, heißt es darin.