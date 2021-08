Olympia : „Stolz“ auf Silber: Tischtennis-Herren verlieren gegen China

Tokio Silber hatten die Tischtennis-Herren sicher, an Gold glaubten sie - gegen die Top-Nation China aber nicht lange. Die Ausnahmespieler des Gegners waren im Olympia-Finale zu stark für das Trio um Ovtcharov.

Fair hatte das deutsche Trio dem Team-Olympiasieger gratuliert, in Paris in drei Jahren soll der nächste Angriff gestartet werden. „Das wird immer unser Ziel bleiben. Der Glaube war noch nie größer als vielleicht heute, aber man muss schon anerkennen, dass sie sehr stark waren und auch zu stark waren“, sagte Franziska. „Aber ich denke, dass das das ganz große Ziel im Tischtennis ist und auch ein Ziel, das wir noch gemeinsam erreichen wollen.“

Am Freitag war es das allerdings ganz offensichtlich nicht. Nur drei von zwölf Sätzen gewonnen, lautete die enttäuschende Ausbeute - für die angestrebte Sensation reichte das bei Weitem nicht. Dennoch darf das deutsche Trio seinen zweiten Platz als großen Erfolg feiern. Nach Silber vor 13 Jahren und zweimal Bronze 2012 und 2016 ist es für die deutschen Männer im Mannschafts-Wettbewerb die vierte Medaille in Serie.

Ovtcharov ging dann zwar gegen Fan Zhendong in Führung, am Ende verlor aber auch er die Partie und das deutsche Trio stand schon vor dem dritten Match mit dem Rücken zur Wand. „Vielleicht haben mir am Ende ein paar Körner gefehlt“, mutmaßte Ovtcharov, der mit sechs Medaillen bei Olympischen Spielen mehr hat als jeder andere Spieler der Geschichte - Chinesen eingeschlossen. „Es ist kaum zu glauben“, sagte er.

Ob Boll 2024 in Paris dann tatsächlich noch einen weiteren Anlauf nehmen wird, darüber war er sich vor der Abreise aus Japan selbst nicht so im Klaren. „Bis zu den nächsten Olympischen Spielen ist es noch lange hin. Mal schauen“, sagte er. „Ich möchte auf keinen Fall irgendjemandem den Platz wegnehmen, wenn ich nicht mehr leistungsmäßig dazugehöre.“ Boll weiß so gut wie kaum jemand sonst: Nur mit einem perfekten Spiel ist ein Tischtennis-Team aus China zu schlagen. Eine Goldmedaille in Paris bekämen die Spieler aber wohl wieder von einem Funktionär umgehängt.