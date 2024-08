Sport-Highlight Steinmeier wünscht sich Olympische Spiele in Deutschland

Steinmeier äußerte sich beeindruckt von der Eröffnungsfeier der Paralympics am Mittwochabend, „wirklich ein begeisterndes Fest für den Sport“. „Maßstäbe, finde ich, hat auch der Einlader und Veranstalter Frankreich gesetzt mit großartigen Olympischen Spielen und mit den ersten eineinhalb Tagen der paralympischen Wettbewerbe. Maßstäbe gesetzt, in dem sie die Wettbewerbe mitten ins Herz der Stadt gebracht haben und nicht nur die Menschen in Paris begeistern, sondern überall auf der Welt - und wie ich höre und widergespiegelt bekomme, in ganz Deutschland auch.“