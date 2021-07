Olympia : Starke Segler: Sieg für Kohlhoff/Stuhlemmer im Katamaran

Paul Kohlhoff (l) und Alica Stuhlemmer in Aktion. Foto: Huang Zongzhi/XinHua/dpa

Enoshima Die Kieler Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer haben für das herausragende Ergebnis der deutschen Olympia-Segler am vierten Regatta-Tag im Revier vor Enoshima gesorgt.

Die Katamaran-Crew stieg mit Rang fünf in die Serie der Nacra 17 ein, im zweiten Durchgang gelang dem Mixed-Duo sogar ein Sieg.

Bei ihrer Gala in Rennen zwei parierten der 26-jährige Kohlhoff und die 21-jährige Stuhlemmer souverän die Dauer-Attacken der argentinischen Olympiasieger Santiago Lange/Cecilia Carranza. Nach zwei Wettfahrten lag das Team aus Norddeutschland mit sechs Punkten und zwei Zählern Rückstand auf die italienischen Favoriten Ruggero Tita/Caterina Banti auf Gesamt-Platz zwei.

Die 470er-Seglerinnen Luise Wanser und Anastasiya Winkel aus Hamburg und Kiel starteten in ihre Olympia-Premiere mit den Rängen neun und fünf. In der Gesamtwertung fanden sie sich an vierter Position wieder. Im 49erFX der Damen überzeugten Tina Lutz/Susann Beucke (Holzhausen/Strande) als Dritte. Sie arbeiteten sich damit auf Platz sechs im Klassement vor.