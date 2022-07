ESL Pro Tour : Starcraft 2 zu Hause: So ist die Stimmung beim Homestory Cup

Krefeld Nach drei Jahren Pandemiepause trifft sich die Starcraft-2-Community in Krefeld, um vier Tage lang zusammen ihr Hobby zu Feiern. Der Homestory Cup ist eine Mischung aus LAN-Party und Turnier.

Wenn Starcraft-2-Fans an einem Sonntagvormittag durch Krefeld wandern, kann das nur eins bedeuten: Es ist wieder Homestory Cup. Die TaKeTV-Gaming-Bar ist dann so etwas wie das Wohnzimmer für die internationale SC2-Szene.

Das Turnier hat jede Menge LAN-Party-Charme. Am Eingang klicken Tastaturen und Mäuse, hier können Fans auch selbst zocken. Der Duft von mitgebrachten Pizzen und Döner liegt in der Luft, an der Bar werden alkoholfreie Weizenbiere und Kaffees bestellt. Der ein oder andere Besucher kämpft gegen einen Kater an: Die After-Show-Party des Vortages ging bis fünf Uhr morgens. Hier feiern Fans und E-Sportler zusammen.