Koreanische Top-Liga : Starcraft-2-Profi herO triumphiert in GSL Code S

Starcraft-2-Profi herO triumphiert in GSL Code S

Seoul Kim „herO“ Joon-ho hat die zweite Saisonausgabe der Global Starcraft 2 League Code S gewonnen. Es ist der erste Triumph eines Protoss-Spielers seit fünf Jahren. Im Finale traf herO auf Angstgegner Cho „Maru“ Seong-ju.

Neun Mal scheiterte herO bereits an dem Terraner-Spieler. Umso glücklicher zeigte er sich nach dem wichtigen Sieg im Finale (4:1).

„Genau wie ihr überrascht seid, bin ich selbst überrascht“, sagte der Koreaner im Gewinnerinterview laut einer Übersetzung des GSL-Streams. Mit einem Grinsen hob herO die begehrte Trophäe im goldenen Konfettiregen in die Luft. Seine Frau konnte ihre Freudentränen im Publikum nicht zurückhalten. „Mein letzter Titel ist eine lange Zeit her, ich glaube deshalb weint sie. Ich versuche ab jetzt wieder mehr Turniere zu gewinnen“, sagte herO an seine Familie gerichtet.